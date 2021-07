Blog o pilotovaní a fotografovaní

V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme pilotovanie a fotografovanie. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia študentské šapitó.

V nasledujúcom blogu sa budem venovať téme pilotovanie a fotografovanie. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia študentské šapitó. Táto relácia bola odvysielaná v pondelok 21.6.2021 o 20:00 s moderátorom Jozefom Pikulom a jeho hosťom pilotom a fotografom Milanom Paprčkom. Tento človek vždy nestojí na Zemi ale občas sa chodí aj poriadne schladiť do oblakov.

Každý človek je občas hlavou v oblakoch a sníva. Sníva o tom kde by sa chcel pozrieť, kde by cestoval. Plánujeme letnú dovolenku alebo plánujeme čo by sme v živote mali dosiahnuť. Aj hosť študentského šapitá je často hlavou v oblakoch a to doslova. Dokonca medzi oblakmi strávi podstatnú časť roka. Má však množstvo iných netradičných koníčkov a vo svojej pracovni má aj zaujímavú spoločnosť.

Dnešný hosť študentského šapitá začal podnikať už v osemnástich rokoch. Neskôr založil vydavateľstvo a jeho veľkou vášňou je lietanie. Slovensko preletel niekoľko 100-krát, zachytil pri nich obrovské množstvo fotografii, ktorý sa snaží spopularizovať našu krajinu vo svete. Medzi jeho ďalšie záujmy patrí cestovanie na motorke, písanie cestopisov, extrémne zimné plávanie, hra na gitare čí výlety do prírody.

Otázka č. 1- Ako sa dostane človek, ktorý začína podnikať ako 18- ročný k lietaniu

Bolo by to na také dlhšie rozprávanie. Hosť začínal svoje podnikanie s vydávaním ručne vyrobených máp. Kým sme robili mapy regiónov, tak maliar sa vedel vyznať z voľne dostupných zdrojov, ale potom začali robiť mestá a tam musel vedieť maliar nakresliť budovy zo šikmého pohľadu. Nikde nemohli nájsť voľné dostupné fotky, Zvolen potrebovali práve nájsť. Hosť išiel na Očovú, požičal si lietadlo s pilotom. Hosť vyletel s lietadlom, nafotil si ten Zvolen. V tom okamihu ako sa odlepilo lietadlo od zeme, hosť si povedal, že aj ja budem pilotom.

Otázka č. 2- Povolanie pilota je dosť drahá záležitosť, ako ste to zafinancovali?

Išiel na to opačne ako ostatní, zrejme. To, že sa mu páčilo lietanie, tak začal vo firme presadzovať tým že budú robiť mapy miest, že budeme fotiť z lietadla. Dva roky robili mapy miest. Výsledkom je, že každé väčšie slovenské mesto má svoju maľovanú mapu. Hosť mohol lietať od letiska k letisku, bolo toho až tak veľa, že sa ekonomicky oplatilo kúpiť staršie lietadielko, takže do slovenského národného aeroklubu hosť kúpil motorového vetroňa, ktorý bol takmer taký starý ako hosť. Hosť ho prihlásil do leteckej školy, kde si robil výcvik. Najprv hosť si kúpil lietadlo a potom sa stal pilotom. Ostatní to majú zrejme opačne.

Otázka č. 3- Mnohých ľudí od cesty s lietadlom odradí strach z výšok. Predpokladám, že pilot tento problém nemá alebo mýlim sa?

Teraz už hosť nemá strach z výšok, ale keď bol malý tak mal strach z výšok. Tento strach z výšok prekonal, že párkrát skočil bundgejumping a z padáka a tak to prešlo a teraz sa hosťovi tieto výšky páčia, ale má pred nimi rešpekt, lebo pri lietaní je to hlavne o bezpečnosti. Moderátor dodal, že lietanie je často o komunikácii, hosť mu dal za pravdu.

Otázka č. 4- Máte spočítané koľko kníh ste vlastne vydali?

Keď hosť ráta aj s Českou republikou, tak je to viac ako 150 titulov.

Otázka č. 5- Koľko času trvá nafotenie jednej knihy a priblížne koľko obrázkov sa v nej objaví?

Redaktor dá príkaz pilotom, aké miesta majú piloti nafotiť. Piloti počas letu robia aj kreatívne zábery. To môže byť napríklad traktor, ktorý orie a vytvára zaujímavý obrazec v poli alebo kolegovi hosťa sa podarilo nafotiť ryby, ktoré boli v rybníku alebo cesta môže vytvárať nejaký obrazec, ktorý zo zeme nevidno.

Otázka č. 6- Keď niekto zazrie nejaký obrazec, tak hlasí tomu druhému, aby sa otočil?

Samozrejme, napr. keď sú stáda sŕn , raz sa hosťovi podarilo odfotiť stádo oviec.

Otázka č. 7- Ktoré je vaše najobľubenejšie miesto na Slovensku, keď zo vzduchu pozeráme?

U hosťa sú to jednoznačne Vysoké Tatry. Ponad Vysoké Tatry nie vždy dovolí počasie preletieť.

Otázka č. 8- Spomeniete na nejakú najzvláštnejšiu budovu, ktorá z výšky vyzerá ináč?

Napr. v Banskej Bystrici je muzem SNP a to hosť nevedel spoznať zhora. Hosťovi to prišlo úplne iné zospodu. Moderátor poznamenal, že ani on nevedel spoznať z fotiek z výšky Múzeum SNP.

Otázka č.9- Radi cestujete v zahraničí, je to vo vzduchu alebo na motorke?

Teraz momentálne nemá hosť na ktorej. Má takú malú motorku- enduro, aby nezabudol jazdiť. Stálo sa, že pred 4 rokmi sa hosťovi narodila dcérka, predtým hosť mal 2 dcéry, ale sú už väčšie. Jednoducho cestovanie s malou dcérkou nebolo tak k veci. Vyriešili to tak, že predali motorku a kúpili si auto. Dcérka nemala ešte ani 2 týždne a už bola s nimi na výlete, pochodili s ňou všelikade. S karavanom boli najďalej s dcérkou zo severnej strany v Nórsku a z južnej strany v Grécku. Zatiaľ išli s dcérkou len po Európe, ale majú určité väčšie plány. Hosť má ešte mladšiu dcérku. Keď si dievčatá budú viac užívať cestu, tak majú naplánovanú cestu na Stredný východ okolo Kaspického mora, veľmi ich ľaká Arménsko. Čo sa týka vzduchu, tak nejaké zahraničné cesty hosť absolvoval napr. v Slovinsku a Chorvátsku, toto leto by hosť rád navštívil lietadlo Švajčiarsko, Taliansko, Chorvátsko, Rakúsko. Hosťa veľmi motivuje lietať do zahraničia, zdá sa mu to veľmi zaujímavé a hlavne je to rýchle. Hosť má veľkú radosť, že mohol spoznať Českú republiku. Hosť bol veľmi prekvapený koľko veľa zaujímavých miest je v Českej republike

Otázka č. 10- Stavajú sa také prípady, že pilot si kúpi letenku a letí na dovolenku?

Hosťovi sa to nezdá veľmi zaujímavé. Je to cestovanie ako v Mestskej hromadnej doprave. Je to také porovnanie ako cestovanie kabriolete a cestovanie v Mestskej hromadnej doprave.

Otázka č. 11- Koľko trval Váš najdlhší let?

Najdlhšie hosť strávil vo vzduchu 5,5 hodiny a paradoxne to bolo vo vzduchu od Brna po Olomouc, lebo fotografovali množstvo obcí, za normálnych okolnosti by za tú dobu preleteli pol Európy.

Otázka č. 12- Hosť sa venuje športu Extrémne zimné plávanie, o aký šport ide?

Zimné plávanie je vlastne športová kategória. Počas zimného plávania súťažiaci závodne plávajú . Vyhráva ten čo danú trať zapláva najrýchlejšie. Rozdiel je v tom, že zimné plávanie sa delí na plávanie v chladnej vode, to je voda pod 8 stupňov a na plávanie v ľaďovej vode a to je voda pod 4 stupne a to je podľa hosťa už extrémne zimné plávanie. Keď má človek odplávať napríklad kilometer, tak je to pekné, ale zdá sa to dlho.

Otázka č. 13- Ak si to mám dobre predstaviť, tak plávate v bazéne vysekanom v ľade?

Aj také prípady boli napr. na majstrovstvách sveta v Rovaniemi sa plávalo v zamrznutej rieke, v tej rieke vysekali 25- metrový bazén s 9 dráhami. Bol tam skoro meter hrubý ľad.

Otázka č. 14- Aká bola najnižšia teplota vzduchu, pri ktorej ste si tak zaplávali vo vode?

Hosť sa pýtal čí súťažne alebo len tak, moderátor povedal, aby dal aj aj. Najnižšia teplota pri ktorej hosť plával vo vode bolo -17 stupňov Celzia a pri súťažnom plávaní to bolo okolo -8 stupňov Celzia.

Otázka č. 15- Aká bola taká najstudenšia voda, v ktorej ste plávali ?

Hosť si pamätá, že to bolo v Estónsku a teplota vody bola – 0,2 stupňa Celzia. Táto voda ešte nezamrzla, lebo to bola morská voda a morská voda nezamŕza pri 0.

Otázka č. 16- Čo sa vo vás pri takejto teplote vody odohráva? Pocit, že je teplá voda to asi nie je.

Hosť ani nerieši, keď do takej teploty vody vstupuje, že mu bude zima. Je jasné, že v takejto vode mu bude zima. Reakcie, že stuhne alebo, že musí rýchlo dýchať má hosť v studenej vode dávno za sebou. Hosť začne rýchlo plávať a v extrémne studenej vode po 50 metroch plávania hosťovi zdrevenejú ruky. Zvyšných povedzme 900 metrov hosť odpláva, že si necíti ani ruky ani nohy. Približne po 10 minútach má hosť pocit, že umiera, približne po 15 minútach ľutuje, že neumrel v tých 10 minútach, a potom je motivácia odplavať zvyšné 2/3, lebo verí, že to zvládne.

Hosťovi z majstrovstiev sveta v tomto športe sa podarilo priniesť aj cenný kov.

Vo vekovej kategórii hosťa sa prihlásilo malo konkurentov a ako sa hovorí čím menej konkurentov tým vyššia šanca zvíťaziť. Hosťovi táto medaila urobila neskutočnú radosť.

Otázka č. 17- Kde sú najzaujímavejšie lokality pre “ ľadových medveďov “ u nás na Slovensku?

Klub hosťa najčastejšie pláva na Motyčkách. Za normálnych okolnosti je tam zakázané plávať, ale vodohospodársky podnik im povolil plávať vždy 1 hodinu v nedeľu medzi 10 a 11 a tiež musia splniť tam určité podmienky. To plávanie má hosť strašne rád, lebo je čistá voda a keď hosť pláva tak vidí pstruhy pod ním. Je ich tam veľmi veľa, je to krištalovo čistá voda, tak ich vidí až na dno.

Otázka č. 18- Ako to na tom šampionáte prebieha?

Ten kto skončí posledný aj tomu by mali niečo dať, že vo vode vydržal najdlhšie a nie iba tí prví dostanú medaily.

Takú pomyslené medailu by hosť mal získať aj za civilne povolanie pilotovania.

Otázka č. 19- Zažili ste nedorozumenia, zábavné situácie počas letu?

Najväčšie nedorozumenia pri pilotovaní zažijeme pri nekomunikácii. Hosť povedal príklad: “ Tu sa mi to stalo pri Poľane, kúsok odtiaľ začína priestor sliačskeho letiska v určitej výške a ja som sa zasníval pri lete a vletel do toho priestoru, vola sa to TNA Sliač no a nebol som s nimi v spojení a ja som si to neuvedomil a zrazu vedľa mňa stiháčka ALBATROS krásna ešte s tou slovenskou trikolórou čo lietala s tou akrobatickou skupinou svetoznámou a bol som nadšený, že ALBATROSA vidím tak blízko pred sebou, ale keď sa objavil druhykrát, tak som si uvedomil, že ja niečo som zle urobil. Keď som pristál na zemi, tak ma spucoval riadiaci. Našťastie zostalo to iba pri tom. Ponaučenie komunikovať treba a hlavne na správnej frekvencii.

Počas letu sa piloti spoznajú s dispečerom a niekedy sa piloti s dispečerom aj veľmi zaujímavo zdravia. V podstate komunikácia cez rádio musí byť stručná a vecná, ale niekedy piloti zahlásia nasledovne: “ Čau Oskár, Dobrá Niva vo výhľade. “ Jednej z kníh hosťa sa píše, že Slovensko je jednou z najkrajších krajín Európy a možno aj sveta.

Otázka č. 20- Z vašich skúsenosti objavujú cudzinci Slovensko aj vďaka Vašim knihám?

Tieto knihy z neba robili od začiatku aj v angličtine a práve vďaka partnerom sa tieto knihy stavajú darčekmi. Hosť sa stretol s niekoľkými prípadmi, že práve kniha inšpirovala cudzincov, aby navštívili Slovensko. Hosťa zaujal prípad 1 kanadského pilota, ktorý nechcel veriť, že na takom malom kúte sveta je toľko zaujímavých miest a krajina má toľko tvarí a že sa tu chce prísť niekedy pozrieť, aby to pocítil na vlastnej koži. Hosť verí, že je viacero takých prípadov.

Otázka č. 21- Máte nejakú spätnú väzbu aké je najzaujímavejšie miesto Slovenska pre cudzincov?

Hosť si myslí, že pre zahraničných pilotov je to rôznorodosť. Slovensko je v porovnaní s inými krajinami sveta malou krajinou a práve kvôli tomu treba prejsť malú vzdialenosť, aby sme videli zmenu nížinnej krajiny na horskú krajinu a to je podľa hosťa obrovská výhoda Slovenska. Napríklad pre amerických pilotov je lietanie po Slovensku nevšedné, lebo americký pilot preletí pár minút a je v inej krajine.

Moderátor dodal, že má vlastnú skúsenosť, že keď v zahraničí ukázal knihu o Slovensku, tak zahraničným študentom najviac zaujali maľované domčeky vo Vlkolinci. Hosť pridal aj maľované domčeky v Čičmanoch a dodal, že tieto domčeky v Čičmanoch nevidieť z lietadla, že sú maľované, paradoxne. Tie miesta čo sa vám zdajú zo zeme zaujímavé, tak z lietadla takmer nevidieť.

Otázka č. 22- Ako vyzerajú Čičmnany z výšky lietadla ?

Ak ich nepriblížite na nejaký detail, tak vyzerajú ako bežná horská obec. Hosť spomenul opačný príklad, čo z lietadla vyzerá uchvatne a zo zeme si to človek ani neuvedomí. Ako príklad spomenul Liptovskú Tepličku a jej terasové políčka.

Otázka č. 23- Viaže sa nejaký príbeh k Vašej prvej motorke?

Hosťova prvá motorka bola Simpson 51- Enduro a hosť si kúpil keď mal 15 rokov za vlastné úspory, ktoré si šetril počas celého detstva a zaujímavá príhoda bola, že ju rozbil asi po 2 jazdách, číže bolo po úsporách a ešte aj ohrozil život a zdravie o rok mladšej sestry, takže ho rodičia moc nepochválili. Otec išiel pozrieť do košikárne rozbitú motorku a už vedel čo sa stalo.

Otázka č. 24- Koľko krajín ste s motorkou precestovali?

Nemá to príliš zrátané, ale hosť sa pohyboval prevažne po Európe. Nie je nejaký veľký cestovateľ v porovnaní s inými bystrickými cestovateľmi, ale väčšinu Európy má hosť pojazdenú, najviac sa mu páčili severské krajiny, za polárnym kruhom je krajina podľa hosťa najkrajšia. Moderátor dodal, že tam je taká nedotknutá príroda, hosť mu dal za pravdu, že to sedí. Nezabudnuteľným zážitok je vidieť počas leta slnko, ktoré nezapadá alebo koncom leta vidieť polárnu žiaru. Polárnu žiaru hosť pozoroval, keď bol na motorke a aj keď bol hosť spolu so ženou na Islande. Polárnu žiaru si každý pozoroval cez svoje okno. Takýto zažitok hosť má

K tejto motokárskej záľube sa viaže, že píšete cestopisy dokonca pomerne úspešne.

Hosť povedal, že trochu je to v minulom čase, keďže teraz nemá motorku a tým pádom necestuje, ale dobrá inšpirácia by bola napísať cestopis ako cestuje hosť s karavanom po Európe. Keď to bolo na motorke, tak hosťa bavilo to napísať. Na stránke motokárov je každý rok súťaž o najlepší cestopis roka. Hlasujú o ňom veľa navštevníkov tohto webu a hosť si myslí, že má okolo 5 cestopisov, ktoré boli tak ocenené medzi prvou trojkou a hosť si to veľmi cení, lebo je ťažká súťaž. Hosťovi urobilo veľkú radosť, že ich zaujali práve jeho cestopisy.

V kancelárii pána hosťa sa nachádza veľa zaujímavých vecí. Jednou z nich je polámaná vrtuľa.

Áno je to moja polámaná vrtuľa. Nič nie je dôležitejšie ako bezpečnosť pri lietaní a podľa hosťa oveľa nebezpečnejší pilot je ten, kto má nalietaných viac hodín, lebo má viac sebavedomia ako ten pilot, ktorý má nalietaných menej hodín. Keď sa hosť stretol so spomínaným vetronom, tak mal najazdených vyše 1000 hodín.

Otázka č. 25- V kancelárii pána hosťa sa nachádza ďalšia zaujímavá vec a tou je terárium, v ktorom sa nachádza had. Ako reagujú ľudia keď vidia terárium s hadom?

Je zaujímavé sledovať reakcie ľudí, hosť prezradil, že je to pyton. Tento pytón má zaujímavé meno volá sa Tono. Podľa hosťa deti nemajú predsudky voči zvieratám dokonca ani najmenšie. Hosťova 1,5 ročná dcéra ho dokonca pohladká. Dospelí ľudia vzhľadom na to, že videli horory o hadoch, tak majú rôzne postoje. Niektorí ľudia avšak hosťa prekvapia tým, že pytona môže vybrať z terária. Je to napr. krehká žena, ktorá sa môže báť, ale naopak silne vyzerajúci muž sa bojí aj na neho pozrieť.

Otázka poslucháča- Aký najväčší stroj ste pilotovali? Ktorý stroj bol najrýchlejší?

Najrýchlejší bol Cestná 210, je to také malé 6- miestne vrtuľové lietadlo, letí priblížne 330-350 km/h, odvezie 6 ľudí. Hosťa počas otázka napadol ešte jeden rýchlejší. Kamarát hosťa vozí ľudí na lietadle s názvom Delfín. Hosť si aj vyskúšal pilotovať Delfína v rýchlosti 400 km/h.

Otázka č. 26- Ako vníma rodina fakt, že ste pilot?

Pozítívne, vozia sa s hosťom, deti všetky. Staršie dcéry posadil vedľa seba a urobili si nejaké výlety, kde ony, keďže ich baví fotografovanie, tak si robili aj nejaké snímky. Niektoré zábery boli naozaj pekné a použili ich aj v knihách. Ony majú dokonca svoje vlastné mená v knihách. Tie 2 mladšie dcéry chodia tiež často s ockom do lietadla. Hosťova druhá žena chce byť pilotkou tiež.

Otázka č. 27- Pri pilotovaní sa stalo, že ste si odfotili nejaký zaujímavý záber?

Nie je to profesionálne, ale keď letí hosť sám a je to kľudne v bezpečnej výške, dá sa ten kliper medzi stehnami udržať a niečo odfotiť, ale profesionálne letecké fotografovanie vyzerá úplne inak. Keď pilotuje lietadlo profesionál, tak hosť v lietadle veselo fotografuje.

Otázka č. 28- Hosť zvládol zabehnúť aj maratón. Ako vyzerá príprava na maratón? Ako vyzerá váš bežný deň

Hosť sa každé ročné obdobie niečomu inému venuje. Hosť aj beháva, ale beháva pomaly, tak to je také rekreačné behanie. Kolegovia v Zlíne ho nahovorili, aby sa zapojiť do projektu Do práce na kole. Hosť sa napokon zapojil do tejto súťaže a odbicykloval z Banskej Bystrice do Zlína, na celej tejto trase pršalo, tak to bol hosťov celoživotný výkon.

Otázka č. 29- Koľko trvá takáto cesta na bicykli od Banskej Bystrice do Zlína?

Trvala 13 hodín 28 minút a 42 sekúnd. S kolegami stihol 1 pivo a do postele.

Hosť má vo svojej kancelárii aj hudobné nástroje. Ako prezrádza je amatérsky hudobník, ktorý hrá na hudobnom nástroje podľa niektorých ľudí dlho. Kolegyne urobí pekný deň, keď hosť v zasadačke zahrá na gitaru. Keď ide hosť do roboty, tak najskôr zahrá, potom si dá kávu a až potom ide do kancelárie.

Otázka č. 30- Ovplyvnila v nejakom smere aj vás pandémia Covidu-19

Samozrejme to ovplyvnilo, lebo podnik má systém priameho predaja. Počas pandémie v roku 2020 boli paralizovaní v predaji,ale neboli úplne zavretí, číže sa ich netýkali nejaké príspevky a museli si nejako poradiť, tak celý tím 30 obchodníkov preškolili na telefónovanie a vyvinuli nový produkt- letecké video robené s 360-stupňovou kamerou. Ak sa hovorí, že v ťažkých časoch vznikajú dobré nápady, tak tento produkt sa dal predať aj cez telefón, takto núdzovo prežili jar, a potom mali čo robiť, aby dohaňali ten rok. Ten rok firma skončila v hospodárskom výsledku mierne pod predošlým. Čo sa týka ľudského hľadiska pracovníci podniku sa snažili zachrániť svoje pracovné miesto.