Blog o pracovnom pohovore

V nasledujúcom blogu budem písať o Daliborovi Slávikovi , ktorý najskôr chcel byť upratovač, nakoniec sa z neho stal Headhunter- lovec mozgov

V nasledujúcom blogu budem písať o Daliborovi Slávikovi , ktorý najskôr chcel byť upratovač, nakoniec sa z neho stal Headhunter- lovec mozgov. Inšpiráciou na tému mi bolo rádio Lúmen a relácia študentské šapitó. Táto relácia bola odvysielaná v pondelok 14.júna 2021 o 20:00 s moderátorom Jozefom Pikulom a jeho hosťom Daliborom Slávikom.

Najskôr sa moderátor pýtal svojich kolegov otázku: “Kto je to Headhunter?“ Odpovede respondentov boli nasledujúce:

To som ešte nikdy nepočula, ale keď si mám voľne preložiť, tak by to mohol byť lovec hláv. Lovec ľudí a živí sa tým, že loví ľudí. , “ Fu, to by malo byť nejaké meno, predstavujem, že by to bol nejaký Američan, ktorý prišiel na Slovensko a niečo loví. Headhunter, to viem presne, živí sa tým, že loví talenty, ktoré budú prospešné pre spoločnosť. To som nikdy nepočula, ale keď si to rozoberiem z angličtiny, tak je to človek, ktorý bude niečo chytať

V súčasnosti je čas štátnic a ak študenti zvládnu úspešne štátnice, tak si hľadajú prácu. Mnohí študenti o tom nevedia, ale môžu natrafiť na headhuntera. Zorientovať sa na trhu práce môže byť pre čerstvého absolventa výzva. Ako by mal vyzerať životopis?, Čo absolventa čaká na prvom pracovnom pohovore?, to sú často otázky čo si často kladieme, ale absolventi majú aj veľa očakávaní. Tie očakávania pozná aj hosť relácie, ktorý mal v rukách stovky životopisov. Dnes sa pozrieme na to ako urobiť životopis, ktorý zaujme, ako sa správať na pracovnom pohovore, ale v prvom rade sa dozvieme, kto je to headhunter a čo je náplňou jeho práce.

Profil dnešného hosťa je už na prvý pohľad zaujímavý. Študoval hutníctvo, začínal ako upratovač, neskôr pracoval v železiarňach a dnes sa venuje headhuntingu alebo po slovensky loveniu mozgov. Moderátor ubezpečil poslucháčov, že nejde o žiadnu fikciu alebo úryvok z filmu o zombíkov. O tom čo je headhunting a prečo je dôležitý moderátor sa porozprával s Daliborom Slávikom.

Na úvod urobili anketu, kde sa pýtali kolegov čo je headhunter. Najbližšie ku správnej odpovedi bol kolega Ivo Novák, mal hosť posúdiť sám. Povedal nasledujúcu odpoveď: “ Keď si to preložíme, tak hunter je lovec a head je hlava, tak čisto preložené z tohto pohľadu lovec hláv, myslím si, že by to bol človek, ja neviem niekto je dobrý v reklame a on takýchto ľudí vyhľadáva. Podľa mňa je to človek, ktorý ide po ulici alebo na internete pozerá a usúdi, že toto by bol mág reklamný napríklad, tak si to ja predstavujem.“

Otázka č. 1- Bol redaktor blízko, čo je to vlastne headhunting?

Hosť pochválil redaktora, že je buď sčítaný alebo nad vecou, ale celkom dobre to vysvetlil. Headhunter je človek z mäsa a kosti, ktorý je schopný nájsť pre domáce a zahraničné malé a stredné firmy nejakého budúceho zamestnanca. Podmienkami sú, že musí mať určitý know-how, musí mať odpracovaný určitý počet rokov , takže je to určitý konzultant, ktorého musí baviť práca s ľuďmi.

Otázka č. 2- Pri akom počte rokov je naozajstná skúsenosť?

To sa môže zafilozovať, lebo nikdy nie je dosť, lebo práca s ľuďmi je náročná, ale je aj pekná, lebo ľudia sa vyvíjajú. Čím viac ľudí headhunter pozná, tým by mal byť kompetentnejší .

Otázka č.3- Ako sa človek, ktorý skončí štúdium na hutníckej fakulte dostane až k loveniu mozgov?

Hosť skončil hutnícku školu a prvá práca bola v železiarňach v Podbrezovej, hovorí, že naozaj robil to čo vyštudoval. Ešte predtým strávil v New Yorku. Podbrezová a Bratislava v očiach hosťa vnímané ako malé mestá. Po roku a pol si našiel inzerát, ktorý sa mu zdal zrozumiteľne, následne si napísal životopis a vyšlo to, hosť je veľmi rád, lebo je to perfektná práca, naozaj super.

Otázka č. 4- V čom je odlišný New York od hľadania talentov na Slovensku?

Hosť má pocit, že remeslo, práca sú v rovnaké v každej krajine, ale rozdiely sú v kultúre. Človek musí poznať okrem jazyka aj lokálnu kultúru a mal by uvažovať ako našinec.

Otázka č. 5- Čo je bežnou náplňou lovca mozgov?

Náplňou práce headhuntera je kto na akej stoličke sedí, ako sa volá a čo robí, robí stretnutia s firmami, ktoré potrebujú takúto službu a tie pomyslené kávičky môžu s ľuďmi, ktorí sú na danú pracovnú pozíciu vhodní.

Otázka č. 6- Prečo je headhunting taký dôležitý a čo môže priniesť klientom , ktorí s headhunterom spolupracujú

Prináša sa im niekoho kto je ľudsky vyzretý, má požadovanú skúsenosť v danom odbore, špecifické zručnosti napr. certifikáty. Človekovi, ktorý využije služby headhuntera trvá podstatne menej času, aby sa vo firme adaptoval ako človek, ktorý nevyužije takúto službu. Ten človek je hodnota pre danú firmu, lebo voľná stolička vzniká z nejakých dôvodov.

Dôvody voľnej sú

novovytvorená funkcia Odchod z funkcie z dôvodu výpovede zamestnanca Preradenie na inú funkcie, na iné oddelenie

Otázka č. 7- Ako zistí človek, že má talent na zaujatie headhuntera?

Zistí to tak, že v práci mu niečo robí radosť, práca mu ide od ruky. Keď niekoho baví účtovníctvo, tak to je jeho talent.

Otázka č.8- Zaujme headhuntera človek, ktorý často strieda pracovné pozície alebo človek, ktorý si vie udržať pracovnú pozíciu dlhé roky?

Odpoveď nie je vždy čiernobiela, ale vo všeobecnosti platí, že človek, ktorý strieda pracovné pozície nevie čoho v skutočnosti baví. Opačný extrém, že človek je iba na jednej pracovnej pozícii, prepadne k monotónnosti, tiež nie je dobre. Podľa hosťa by to mal byť zdravý mix, človek má zotrvať na jednej pozícii nejaký čas, neskôr začať niečo nové, s cieľom naučenia sa niečoho nového. Takéto menej striedavé zmeny povolania majú obohacujúci charakter.

Otázka č. 9- Jednou z tém študentského šapita bude pracovný pohovor, ako byť úspešný na pracovnom pohovore?

Úplne jednoducho, pripravím sa. Budúcemu zamestnancovi zamestnávateľ zavolá na pracovný pohovor, preto lebo ho zaujal životopis a jeho telefónne číslo má zapísane v životopise. Personalista sa ozval preto lebo má určitú vyhovujúcu formu, obsah, životopis si budúci zamestnanec pripravil tak, že je vidieť, že sa zaujíma o pracovný trh. Univerzálnou radou na pracovný pohovor budúceho zamestnanca je príprava. Budúci zamestnanec by si mal zistiť čo najviac informácii o firme, kde ma pracovný pohovor. Moderná doba nám umožňuje pripraviť na pracovný pohovor až v hodine dvanástej, ten kto to zanedbá neurobí práve dojem najlepší

Otázka č. 10- Čo môže headhunterovi, personalistovi naznačiť správanie potenciálneho zamestnanca na pracovnom pohovore?

Ako sa správať na pracovnom pohovore? Môže byť výhoda, keď budúci zamestnanec nie je ústrachaný, ukáže, že niečo vie, sršia z neho vedomosti?

Podľa hosťa je to určitá premotivovanosť, lebo o danú pracovnú pozíciu javí evidentný záujem. Životopis musí mať určitú formu, správanie musí byť, že viem čo hovorím. Budúci zamestnanec by mal povedať, že ako sa volá, čomu sa venoval v minulom pracovnom živote. Na pohovore budúci zamestnanec dostáva prázdnu tabuľu a má možnosť bližšie sa predstaviť.

Moderátor sa spýtal svojich kolegov akú majú skúsenosť z pracovných pohovorov.

Toto je skúsenosť jedného z nich.

“ Musím povedať, že ja mám skúsenosti naozaj bohatých, pretože v druhom súkromno-pracovnom živote pracujem ako personalistka, takže skúsenosti je veľmi, veľmi veľa. Čo sa mi naposledy vynára spomienka dosť živá, pretože počas Korona vírusu pohovory aj u nás sme robili on-line, číže cez kameru. Mali j sme jedného uchádzača, s ktorým sme sa spojili, bola to žena, Keď sa zapla kamera, tak uchádzačka ležala v pyžame, v posteli, v perinách, takže sme boli prekvapení, bola neupravená, strapatá, ako sa ráno zobudila, tak chcela viesť pohovor, to je jedna aktuálna spomienka, a potom si spomínam na svoj pohovor, keď som prišla do rádia Lúmen, bolo to veľmi dávno, ale veľmi dobre si na to spomínam, pretože to trvalo 3 dni, tie 3 dni neboli po sebe, číže sme dostali nejaký termín kedy máme prísť. Prvý deň bol čisto len pohovor medzi štyrmi očami, sme sa rozprávali ako čo, ďalší deň sme dostali termín na psychotesty, ktoré sme robili niekoľko hodín a posledný deň bol taký, že sme čítali nejaký text na mikrofón a bolo to veľmi zaujímavé, pretože som čítala predpoveď počasia. Keď som počula svoju zvukovú nahrávku, tak v konečnom dôsledku som sa ani nespoznala až keď mi povedali, že si to bola ty a bolo to dobre, tak som sa potešila, prvýkrát som sa počula cez etér, vôbec som sa nespoznala, že som to ja. Sú to všetko také milé , pekné spomienky

Otázka č. 11- Kolega, ktorý pracuje ako personalista povedal, že na jednom pohovore sa uchádzačka o zamestnanie objavila na kamere v pyžame, v posteli, strapatá, mohol by to byť zámer? Môže niekto tak zaujať na pohovore?

Keby sa uchádzala o marketing, tam by to bolo aj akceptovanie, lebo marketéri sú crazy uvoľnení. Otázka je, čí uchádzačka o zamestnanie bola síce v pyžame, strapatá, v posteli, ale na pracovný pohovor prišla načas alebo mala aj okrem týchto nedostatkov aj meškanie. Hosť mal skúsenosť, že jeden uchádzač o zamestnanie nemohol zaparkovať, bežal na pracovný pohovor 30 minút, na pracovný pohovor prišiel celý spotený a tento uchádzač sa zaujímal o pozíciu generálneho riaditeľa, aj takéto zaujímavé, ľudské príbehy sa robia počas cesty na pohovor. Podľa hosťa uchádzačka o zamestnanie určite zaujala, doba Korona vírusu nás čo sa týka pracovných pohovorov poľudštila. Počas pohovoru sa stáli rôzne ľudské situácie, pribehlo dieťa, psík, tak by si z toho incidentu spomínanej uchádzačky ťažkú hlavu nerobil.

Otázka č.12- Takže nakoniec pracovné miesto môžu uchádzači získať aj keď napríklad bežia na pracovný pohovor?

Dotyčnej dámy, ktorá bola strapatá by sa hosť spýtal, čo ju k tomu viedlo, čí nenájdeme nejaký vhodnejší čas. Jednoducho by jej dal šancu to vysvetliť. Ak by to bolo úplne od veci, arogantne, bez rešpektu tej druhej strany, tak by to bolo úplne jasné.

Otázka č. 13- Akú najťažšiu otázku ako kandidát na zamestnanie môžem dostať?

Akákoľvek otázka môže byť ťažká, ak si uchádzač o zamestnanie neurobí prípravu. Určite najviac ľudí zaskočí otázka o finančných očakávaniach, je veľmi dobre byť na túto tému pripravený povedať reálne aké finančne očakávania mám. Štandardne zaskočí otázka poviete mi niečo o sebe. Zlou odpoveďou uchádzača je, že pracuje alebo je doma. Otázku poviete mi niečo o sebe by hosť využil na to, že by povedal kto som, aké mám know-how, odkiaľ pochádzam.

Otázka č. 14- Zvykne zaskočiť otázka, kde sa vidíte ja neviem o 10 rokov?

Podľa hosťa táto otázka by nemala zaskočiť, je prežitok otázok pracovného pohovoru z 20. storočia, teraz sú otázky na pracovných pohovoroch určité lepšie a vtipnejšie. Na druhej strane, hosť sa pýta klientov, kde sa vídia o 5 rokov či majú nejaký sen, čí majú nejaký dream job napr. prevádzkovať chatu vo Vysokých Tatrách. Nie je nič na otázke kde sa vidíte o 5 rokov. Podľa hosťa zvedavosť by mala byť zručnosť 21. storočia. Neviem síce čo bude za 5 rokov, možno budú úplne iné pracovné pozície, ale mohol by som zvedavý ako sa vyvíjajú nové pracovné pozície. Treba byť zvedavý, lebo zvedavosť človeka niekam dovedie.

Otázka č. 15- Ako by mal vyzerať životopis, ktorý zaujme vás lovca mozgov?

Životopis podľa jedného mudrca patrí k najdôležitejším dokumentom v živote človeka, je to naša vizitka a z tej vizitky chcem, aby sa cudzí človek dozvedel kto som, aké mám skúsenosti, ako tomu rozumiem, aké mám možno koníčky. Človek v životopise by nemal len písať názov podniku a dlžku zamestnania, ale by mal písať aj za čo bol v danom podniku zodpovedný, aby si druhá strana povedala, že tomuto človekovi by som mohol zavolať a tomuto človekovi nie, lebo mi tam niečo v jeho životopise chýba.

Otázka č. 16- Čo je možno v tom životopise také najzaujímavejšie v tejto dobe? Otvárajú rôzne zahraničné pobyty pre mladých. Môže sa z tohto dôvodu odlíšiť dobrý a zlý životopis?

Určite áno, ale na druhej strane ľudí, ktorí cestujú je strašne veľa, hosť má takú skúsenosť, že keď sa vrátil z New Yorku, tak vedel plynule anglicky, nemecky, vedel písať azbukou, ale keď sedel v obchode za pokladňou, tak mu došlo, že takých machrov ako je on je trochu viac. Malo by to byť podľa hosťa niečo iné čo jedného človeka odlíši od druhého človeka. Naposledy hosťa napadla skúsenosť zo životopisu, že skupinka mladých pomáhala pri organizácii kultúrneho leta, je to perfektná položka v životopise čo môže v pozitívnom zmysle slova odlišiť lepšiu osobu od horšej, lebo táto skupinka mladých na kultúrnom lete sa učila zodpovednosti, kreatívnemu mysleniu a množstvu iných artributov. Treba sa odlíšiť tým, na čo som hrdý. Medzi dobré položky v životopise môže patriť, že mal brigádnickú pozíciu v obchodnom reťazci alebo že počas strednej školy chodil upratovať. Mladý človek by mal popísať dôvod napísania položky v životopise napr. že zverenú povinnosť som plnil načas. Treba si rozmyslieť niečo čo má odlišuje od druhého človeka.

Hosť poradil cez etér mladým ľudom, že by mali napísať z akého dôvodu by ich daná firma mala vziať do zamestnania. Hosť povedal príklad, že mladý človek môže vydávať uteráky na kúpalisku, na prvý pohľad je to bezvýznamná práca, ale na tom kúpalisku pri tej práci sa naučil jednať s rôznymi typmi ľudí, napr. nahluchlá babička alebo rodina s malými deťmi, ktorá je nervózna. Tam si má mladý človek uvedomiť, že zvládol takúto prácu a ešte aj s úsmevom, lebo jedna z takých otázok na pracovnom pohovore môže byť, že povedzte nám niečo čo sa v živote podarilo alebo naopak nepodarilo alebo obľúbenou otázkou pracovného pohovoru môže byť aké sú vaše silné a slabé stránky.

Otázka č. 17- Ako ovplyvnili mladú generáciu moderné technológie?

Je dôležité si uvedomiť, že keď sa niekde chcem dopracovať, tak čas hrá hlavnú úlohu. Mladý človek by nemal rozmýšľať, že existuje lepšia práca ako je táto. Hosť mal rozhovor so známou autorkou, ktorá mu povedala, že kríza mladého veku v prebytku informácii nás priviedla k tomu, že často meníme povolania, ak sa bavíme o nejakej negatívnej stránke.

Otázka č. 18- V čom moderné technológie zmenili prácu headhuntera a klientov, lebo predsalen sociálne siete hrajú významnú pri obsadzovaní pracovného miesta

Firmy a kandidáti majú jedinečnú príležitosť medzi sebou komunikovať Firmám to umožňuje zdieľať náladu, kultúru firmy a na druhej strane kandidátom to dáva priestor sa prejaviť, číže to zrýchlilo výber jednej aj druhej strany

Otázka č. 19- K uchádzaniu o zamestnaniu zvyknú bývať otázky o platových možnostiach. Aké majú majú uchádzači o zamestnanie platové predstavy?

Také o akých snívajú, o akých vedia, aby ich motivovali k zmene. Finančné očákavania sa v živote človeka asi menia. Priorita na tie peniaze je na začiatku kariéry vysoká, časom môžu finančné nároky klesať, ale v istom veku peniaze nie sú hlavným dôvodom výberu daného zamestnania. Týmito novými dôvodmi môžu byť, že hľadajú šéfa, ktorí ich môže presvedčiť alebo ich môže presvedčiť firma, ktorá ponúka nejaké pre nich zaujímavé produkty. Pre mnohých ľudí je dôležité, aby firma bola zodpovedná, aby dávala na životné prostredie, na sociálne slabších a podobne.

Prišiel čas na milú spomienku pohovoru, takto si na pohovor spomína spravodajkyňa

“Na môj deň pohovoru si už tak veľmi dobre nepamätám, spomína si , že do rádia Lúmen išla prvýkrát, a preto nevedela kde presne sídli a išla zo Žiliny vlakom a prišla do Banskej Bystrice a sa pýtala kde sídli rádio Lúmen, povedali jej, že Kapitulská, tak si dala do navigácie Kapitulská, myslela si, že to bude nejaká dlhá ulica, čo aj bola no a keď som kráčala po ulici, tak som nevedela ktorá budova, tak som volala programovému riaditeľovi a nikdy na ten pohľad nezabudnem doslova povedal : Vystrčím sa z okna, uvidím vás, navigujem vás no a presne tak to bolo vystrčil sa z okna, ja som jeho zbadala a tak som aj trafila. Nebolo to veľmi ťažké, lebo rádio Lúmen má veľmi dobrú polohu v Banskej Bystrici, je v centre, takže odvtedy som tu.

Otázka č. 20- Je to taká zaujímavá vec, že kandidát na pracovné miesto netrafí na miesto pracovného pohovoru, deje sa to často?

Asi áno, je to bežné. Headhunterovi sa stálo, že pre klienta, pre ktorého pracoval dosť dlho, tak sa presťahoval, ony to nezaregistrovali, nedali nám to vedieť. Zrazu sa vyskytlo pracovné miesto pre klienta v tej lokalite kde býval pôvodne a klient sa potom cítil blbo. Stálo sa, že klient počas cesty na pracovný pohovor ťukol auto, headhunter sa cítil nepríjemne, lebo išiel za ním

Otázka č. 21- O čom hovorí o kandidátovi, že nevie takto trafiť, je to veľké negatívum?

Podľa hosťa je potrebné zistiť prečo sa to netrafenie udialo. Vy keď ste išli na pracovný pohovor, tak ste určite vnímali určitú dávku stresu a rešpektu. Niekto takýto deň, takéto stretnutie vníma za veľmi dôležité vo svojom živote. Z akéhokoľvek dôvodu keby sa mu nepodarilo trafiť, tak by si z toho headhunter ťažkú hlavu nerobil. Skôr sú smutné dôvody, keď človek povie, že príde na pohovor, ale nakoniec sa stane, že nepríde a sa odmlčí, ale toto odmietnutie pracovnej pozície sa stáva headhunterom veľmi, veľmi málo.

Postrehy poslucháčov

Za 50 rokov som prešiel rôznymi úspešnými pohovormi, viac ako 15 rokov som v jednej firme na rôznych pozíciach, platovo je to stred, žiaľ v práci nie je žiadna úcta a vďaka Na pracovnom pohovore som bola viackrát, vždy som dopadla dobre a bola som zaradená na takú pozíciu ako som aj chcela

Headhunter dodal na postreh poslucháčky , že byť na správnom mieste so správnymi ľuďmi je veľkou ingredienciou úspechu.

Otázka č. 22- Aký je najvyšší plat, ktorý ste zažili v rámci pracovných ponúk?

Headhunter by to rozdelil na 2 roviny. Po prvé plat, ktorý chcel klient headhuntera bol 15 000 eur na funkciu riaditeľa a po druhé plat, ktorý počul od kandidáta bol 20000 eur. Samozrejme tieto výšky platov sú aj na Slovensku, ale nie je ich toľko akoby si niekto predstavoval. Kariérny trojuholník smerom k vrcholu sa zužuje, číže tých príležitosti nie je toľko.

Otázka č. 23- Aký by mal byť ideálny šéf podľa vás?

Ideálny šéf by mal byť milujúci diktátor obrazne povedané, lebo v čase, keď sú vlny rozburené v podniku, tak pevná ruka sa hodí. Šéf by mal byť prístupný, by si mal vypočuť názory druhých kolegov , by mal vedieť o problémoch druhých kolegov, niekedy stačí málo, aby sme zistili čo sa skrýva za klesajúcom výkonom človeka v tíme. Dobrý šéf je ten, kto je tam pre ľudí, má jasné pravidlá, viesť svojich ľudí, aby fungovali podľa pravidiel , dokáže oceňovať snahu, dokáže neprehliadať lajdactvo, pretože morálka celého tímu tým pádom pôjde dole.

Mal by byť prísny , ale by mať empatiu, porozumenie.

Otázka č. 24- Stačí v dnešnej dobe ovládať iba angličtinu a nemčinu?

Závisí to od toho, v akej krajine chce mladý človek tú kariéru robiť. Keď chce mladý človek robiť v Číne, tak by bolo dobre , keby aspoň trochu ovládal činštinu. Keď mladý človek chce cestovať po svete, tak by podľa headhuntera mal ovládať aj trochu španielčiny. Záleží na tom, kde tú kariéru mladý človek chce robiť. Určite stačí angličtina, ďalšie jazyky sú navyše, ktoré môžu daného uchádzača odlíšiť od ostatných uchádzačov.

My máme ďalšiu spomienku, zaspomínala si spravodajkyňa Lucia Pálešová

“ Spomínam si, že tu bolo veľmi veľa ľudí, čo som neočakávala a vzhľadom na to, že som prišla na pohovor do rádia, číže do práce, ktorú som nikdy nerobila, tak som mala pocit, že sa v dverách na päte otočím a odídem preč, je tam tak veľa ľudí, nemám vôbec šancu, ale nakoniec videli na mne, že som neistá, povedali mi, sadnite si, nech sa páči, hneď som dostala papier a pero, počkajte o chvíľu sa vám venujeme, dostali sme úlohy čo máme robiť, a potom to tak samé išlo. Malo to, ale pokračovanie. Prvá časť bola, že mali sme sa pripraviť. Keďže to bol pohovor do spravodajstva, tak sme si mali pripraviť kratšiu správu z nejakej dlhšej správy zo spravodajskej agentúry a druhá časť bola praktická, teda nejaké také mikrofonóvé skúšky, nejaký rozhovor na mikrofón a samozrejme aj prečítanie samotnej správy, keďže nás tam bolo veľmi veľa a ja som mala malého syna, ktorý začínal chodil do jasieľ a v jasliach, sa iba adaptoval, tak na celý konkurz som mala iba hodinu a pol času, takže si spomínam, že do toho štúdia na tie praktické skúšky dostala tak, že som musela poprosiť pár ľudí aby som sa predbehla, lebo mám malého syna v jasliach pre obedom. Takže, namiesto toho, aby som sa psychicky pripravila, že idem za mikrofón zrazu som pred mikrofónom sedela“.

Otázka č. 25- Sú aj takí uchádzači o zamestnanie, ktorí sa tešia na pohovor alebo je viac takých uchádzačov, ktorí sa boja?

Všetci tí, ktorí idú na pohovor s headhunterom, tak na pohovor sa vo svojej podstate tešia. Nie je pravidlom, že by to bol rozhovor skupinový, práveže to je rozhovor diskrétny. Je to rozhovor o minulosti , o finančných očakávaniach, až v tej firme sa môže stať, že sa stretne uchádzač tam s viacerými ľuďmi. Je dôležité, aby atmosféra vo firme nebola stresujúca, ale bola fajn.

Otázka č. 26- Má headhunter aj také smutnejšie dni?

Práca headhuntera musí iba tešiť, lebo vždy sa stretne s bystrým, múdrym človekom, už má niečo za sebou, veľakrát sa venuje nielen práci, ale aj spoločnosti. Keď chce byť niekto šťastný v práci, tak by si mal vybrať pozíciu headhuntera.

Otázka č. 27- Ako to vyhorenie prekonať, keď na mladého človeka príde?

Podľa hosťa je internet plný skúsenosti ľudí, ktorí si vyhorením prešli a na každého funguje niečo iné, asi je dobré podľa hosťa sa zastaviť a povedať si čo od života naozaj chcem.

Otázka č. 28- Čo robí lovec mozgov vo voľnom čase?

Medzi voľnočasové aktivity headhunterov patria maľovanie, zahradkáčenie, domáce práce, športy ( hosť pozná veľa bežcov- headhunterov. Hosť osobne najradšej lyžuje a behá po horách, samozrejme veľa času trávi s rodinu a hudba je pre hosťa tiež veľkým relaxom a káva

Otázka č. 27- Ako je to s maľovaním?

Tento koníček hosťa nenašiel, ale ako hovorí našli si zimné športy

Keď sa moderátor pripravoval na reláciu, tak si všimol fotografie hosťa z veľa miest vo svete

Otázka č. 28- Aké je Vaše najobľúbenejšie miesto

Najobľúbenejšie miesto na svete je pre hosťa Ďumbier a Chopok. Dobre sa cíti človek tam, kde ide s určitým nadšením, takže hosť by chcel byť kdekoľvek vo svete